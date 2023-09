Μαγνησία

Κακοκαιρία “Elias” – Μπέος: Τα χωριά του Βόλου θα μείνουν χωρίς νερό μία εβδομάδα- δέκα μέρες

Ο δήμαρχος Βόλου μίλησε στον ΑΝΤ1 για την κατάσταση που έχει προκληθεί από την κακοκαιρία “Elias”.

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο δήμαρχος Βόλου για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή από την κακοκαιρία “Elias”.

Όπως είπε ο Αχιλλέας Μπέος για το πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση, το 70% του Βόλου έχει ρεύμα, ενώ το άλλο 30% θα περάσει τη νύχτα χωρίς ρεύμα.

Για το πρόβλημα με την υδροδότηση, απάντησε πως, «κατέρρευσε ό,τι φτιάξαμε έστω και πρόχειρα στο Βόλο. Το 30% περίπου έχει νερό» και προέβλεψε ότι, «τα χωριά του Βόλου πριν από μία εβδομάδα ή δέκα μέρες, δεν θα πάρουν νερό».

Για το λόγο αυτόν, «από αύριο όπου δεν υπάρχει νερό, θα υπάρχουν δεκάδες παλέτες νερού για τις ανάγκες του πληθυσμού».

Ερωτηθείς για τον Καυσίδωνα και τον Ξηριά που υπερχείλισαν και το αν είχαν καθαριστεί, είπε αφενός ότι, είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, ζητώντας να αλλάξει το καθεστώς και να μετατεθεί η αρμοδιότητα στους Δήμους και ότι, τα συνεργεία της περιφέρειας έκαναν «ό,τι μπορούσαν, αλλά δεν έφτασαν οι δέκα μέρες, τι θα έβγαζαν, είχε εκατομμύρια τόνους φερτά υλικά».

Τέλος, έστειλε μήνυμα σε όσους «κάνουν αντιπολίτευση» με τις καταστροφές, να «πάρουν ένα φτυάρι και να βοηθήσουν, αντί αν κάνουν κριτική».

