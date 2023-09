Μαγνησία

Κακοκαιρία “Elias” - Βόλος: “Βουτηγμένη” στη λάσπη η πόλη - Μεγάλο πρόβλημα το νερό (βίντεο)

Σημαντικές ζημιές και στο οδικό δίκτυο προς Πήλιο. Χωρίς νερό και ρεύμα παραμένουν περιοχές για τρίτη ημέρα

Την απόλυτη καταστροφή βιώνει η πόλη του Βόλου και η ευρύτερη περιοχή από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Μετά την κακοκαιρία «Daniel» ήρθε και ο «Elias» να δώσει ένα γερό χτύπημα στην περιοχή βουλιάζοντας σε τόνους λάσπης και φερτών υλικών δρόμους, σπίτια και περιουσίες των κατοίκων.

Δεκάδες οχήματα θαμμένα κάτω από τη λάσπη, κατεστραμμένοι δρόμοι και βουνά από φερτά υλικά είναι το σκηνικό που αντικρύζει κανείς στην ευρύτερη περιοχή.

Mεγάλα είναι τα προβλήματα και στην υδροδότηση καθώς και στο οδικό δίκτυο. Αποκομμένος συγκοινωνιακά είναι ο Άνω Βόλος, καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Σε αρκετά σημεία, η άσφαλτος άνοιξε στα δυο, σημειώθηκαν κατολισθήσεις και έπεσαν στύλοι της ΔΕΗ.

Υπερχείλισε πάλι ο Κραυσίδωνας - Πλημμύρισαν τα υπόγεια του Νοσοκομείου «Αχιλλοπούλειο» - Χωρίς οδική πρόσβαση το Νότιο Πήλιο

Οι τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν στον Βόλο λόγω της κακοκαιρίας Elias προκάλεσαν την υπερχείλιση του χειμάρρου Κραυσίδωνα για δεύτερη φορά τις τελευταίες 20 ημέρες.

Ο χείμαρρος «έσπασε» αρχικά στην περιοχή Οξυγόνο, μετά την οδό Μακρυγιάννη αλλά και στη γέφυρα του ΟΣΕ, όπου ξήλωσε τις γραμμές, σχεδόν διέλυσε τη γέφυρα και κατέκλυσε την οδό Παπαδιαμάντη, τον Άγιο Παντελεήμονα, τα Παλαιά, το Παλαιό Λιμεναρχείο, τη Νεάπολη και τους Αγίους Αναργύρους. Στην οδό Ιερολοχιτών ξεριζώθηκε ένα μεγάλο δέντρο, έκλεισε ο δρόμος και η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη λόγω της πλημμύρας.

Μεγάλα προβλήματα προκλήθηκαν και από έναν άλλο χείμαρρο στα ανατολικά του Βόλου, τον Άναυρο, που υπερχείλησε σε σημείο κοντά στην οδό Αγίου Δημητρίου και τα νερά κατέκλυσαν τις χαμηλότερες περιοχές της Νέας Δημητριάδας.

Σημαντικές ζημιές έχει υποστεί και το «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου, όπου πλημμύρισαν τα υπόγεια του νοσηλευτικού ιδρύματος καθώς και άλλοι χώροι του, ευτυχώς όχι τμήματα όπου νοσηλεύονται ασθενείς, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την απάντληση των υδάτων.

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται και στον Περιφερειακό του Βόλου ενώ αποκομμένη οδικά παραμένει όλη η περιοχή προς Αγριά, Άνω και Κατω Λεχώνια και όλο το Νότιο Πήλιο λόγω ολικής καταστροφής του δρόμου από το ρέμα Ματσάγγου στην Αγριά.

Κλειστά παραμένουν τα σχολεία στο Βόλο αλλά και σε όλη την Μαγνησία για τρίτη ημέρα.

Ενημέρωση για τις ενέργειες του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά την εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων σε περιοχές της χώρας

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε κλήσεις κυρίως για αντλήσεις υδάτων σε περιοχές της χώρας λόγω εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων.

Συγκεκριμένα:

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, από την Τρίτη, 05-09-2023 και Ω/07:00 έως σήμερα, Παρασκευή 29-09-2023 και Ω/07:00, έλαβε 10.503 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 3.814 αντλήσεις υδάτων, ενώ μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 3.579 άτομα.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, από την Τρίτη, 05-09-2023 και Ω/07:00 έως σήμερα, Παρασκευή 29-09-2023 και Ω/07:00, έλαβε 10.503 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 3.814 αντλήσεις υδάτων, ενώ μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 3.579 άτομα. • Επιπρόσθετα στην Π.Ε. Μαγνησίας από τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 27-09-2023 έως σήμερα, Παρασκευή 29-09-2023 και Ω/07:00, έλαβε 1.820 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 261 αντλήσεις υδάτων, ενώ μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 312 άτομα.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, από το απόγευμα της Δευτέρας 25-09-2023 έως σήμερα, Παρασκευή 29-09-2023 και Ω/07:00, έλαβε 83 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 29 αντλήσεις υδάτων και πέντε (5) κοπές δέντρων ενώ μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία δύο (2) άτομα.

Στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, από την Τετάρτη 27-09-2023 και Ω/07:00 έως σήμερα, Παρασκευή 29-09-2023 και Ω/07:00, έλαβε 18 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 12 αντλήσεις υδάτων και έξι (6) κοπές δέντρων.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από την Τετάρτη 27-09-2023 και Ω/07:00 έως σήμερα, Παρασκευή 29-09-2023 και Ω/07:00, έλαβε 327 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 226 αντλήσεις υδάτων και 31 κοπές δέντρων, ενώ μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 17 άτομα.

Στην Περιφέρεια Αττικής από την Τετάρτη 27-09-2023 και Ω/07:00 έως σήμερα, Παρασκευή 29-09-2023 και Ω/07:00, έλαβε 105 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 65 αντλήσεις υδάτων και 20 κοπές δέντρων ενώ μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία τέσσερα (4) άτομα.

Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

