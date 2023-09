Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Ξυλοδαρμός 12χρονου από συμμαθητή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη ο ανήλικος φερόμενος δράστης και ο πατέρας του

-

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ρέθυμνο αυτή τη φορά, όπου ένας 14χρονος εξύβρισε και στη συνέχεια επιτέθηκε με γροθιές στο κεφάλι σε έναν 12χρονο συμμαθητή του.

Σημειώνεται ότι το άγριο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (28/9) έξω από το σχολικό συγκρότημα που φοιτούν οι ανήλικοι.

Για το περιστατικό ξυλοδαρμού συνελήφθησαν τόσο ο ανήλικος μαθητής για εξύβριση και επικίνδυνη σωματική βλάβη, όσο και ο 43χρονος πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια - Πτώση ελικοπτέρου: δεύτερη ημέρα ερευνών για τον πιλότο

Βρετανικό Μουσείο: Σκάνδαλο με αγορά αγαλματίδιου

ΗΠΑ: Θανατοποινίτης δεν θα εκτελεστεί γιατί “δεν μπορεί να κατανοήσει” την ποινή του