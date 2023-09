Πολιτική

Κακοκαιρία “Elias” - Βόλος: Ο Μπέος χτύπησε πλημμυροπαθή που τον έβριζε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πνεύματα οξύνθηκαν με τον πολίτη να βρίζει με βαριές εκφράσεις τον Δήμαρχο και εκείνος να απαντά με βία, στην διάρκεια διαμαρτυρίας για ένα ρέμα.

-

Εκτός ορίων βγήκε ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος μιλώντας με πλημμυροπαθείς στην περιοχή Άλλη Μεριά αφού χειροδίκησε εναντίον πολίτη που τον εξύβρισε.

Σήμερα το πρωί οι κάτοικοι στην Άλλη Μεριά συγκεντρώθηκαν στην διαλυμένη γέφυρα της περιοχής για να αποτρέψουν το μπάζωμα του ρέματος, που καταγγέλλουν ότι γίνεται χωρίς στοιχειώδη μελέτη. Στο ρέμα ρίχνονται όλες οι φερτές ύλες από τις καταστροφές των πλημμυρών, όπως μπάζα, δέντρα, και οι κάτοικοι που έχουν καταστραφεί και έχασαν τα σπίτια τους συγκεντρώθηκαν το πρωί για να αποτρέψουν το μπάζωμα. Χθες κλήθηκε η αστυνομία στο συγκεκριμένο σημείο ενώ το εργολαβικό συνεργείο που εμφανίστηκε ξανά σήμερα το πρωϊ, βρήκε τους κατοίκους ξανά εκεί.

Η αστυνομία κλήθηκε εκ νέου και μετά από λίγο στην περιοχή εμφανίστηκε και ο Αχιλλέας Μπέος ο οποίος είχε πολύ έντονους διαλόγους με πλημμυριοπαθείς πολίτες οι οποίοι έχουν μείνει δίχως στέγη μετά την επέλαση της κακοκαιρίας Elias και Daniel.

Ο δήμαρχος μάλωσε με τους κατοίκους που είναι εξαγριωμένοι γιατί πολλοί είναι άστεγοι από την πλημμύρα και ένας έξαλλος κάτοικος, του είπε “άντε γ#@#σου”. Τότε εκείνος του επιτέθηκε και άρχισε να τον χτυπάει με την αστυνομία να παρακολουθεί απλά την σκηνή. “Τραμπούκε, να μου κοπεί το χέρι που σε ψήφιζα” φώναζε ο πολίτης. Ο Α. Μπέος έδινε “εντολή” στους αστυνομικούς να τους συλλάβουν όλους τους διαμαρτυρόμενους γιατί παρεμπόδιζαν το έργο, ενώ κάτοικος που ήταν μέσα στο ρέμα, διαμαρτυρόμενη για το μπάζωμα, κατέγραφε τα γεγονότα.

Κάτοικος που ήταν μέσα στο ρέμα, διαμαρτυρόμενη για το μπάζωμα, κατέγραφε τα γεγονότα.

πηγή gegonota.news.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Υόρκη: Πλημμύρες μετά τις καταρρακτώδεις βροχές (εικόνες)

ΟΑΚΑ - Γαλακτόπουλος: έπεφτε σίδερο 80 κιλών και βάζαμε… βίδες (βίντεο)

Γερμανία: Παρέμβαση Έλον Μασκ... υπέρ του ακροδεξιού AfD