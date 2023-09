Ηράκλειο

Ηράκλειο: Αναστάτωση πριν από διεθνή πτήση στο “Νίκος Καζαντζάκης”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας επιβάτης προκάλεσε συναγερμό στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, χωρίς ο ίδιος να καταλάβει τον..λόγο.

-

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε σήμερα Σάββατο (30/9) στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», καθώς 50χρονος άνδρας επιχείρησε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό την Λυών της Γαλλίας, έχοντας στη ζώνη του ένα μαχαίρι 8 εκατοστών.

Ειδικότερα, πρόκειται για ζευγάρι Γάλλων, οι οποίοι θα επιβιβάζονταν σε μεσημεριανή πτήση για την Λυών, όταν η ασφάλεια του αεροδρομίου -κατά την διάρκεια του ελέγχου- παρατήρησε κάτι περίεργο στη ζώνη του.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μέσα στην αγκράφα της ζώνης που φορούσε ο Γάλλος τουρίστας υπήρχε ένα μαχαίρι 8 εκατοστών, το οποίο μάλιστα έγινε αντιληπτό κατά τη διέλευση της ζώνης από το ακτινοσκοπικό μηχάνημα. Γεγονός που κινητοποίησε άμεσα την αστυνομία.

Την ίδια ώρα ο 50χρονος Γάλλος ήταν ψύχραιμος και συνεργάσιμος. Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι ταξίδεψε από τη Λυών στην Ελλάδα, φορώντας την ίδια ζώνη, χωρίς να τον σταματήσει κανένας, γιατί δεν έγινε αντιληπτό από τους εργαζόμενους στην ασφάλεια του αεροδρομίου της Λυών.

Ωστόσο μετά από τον έλεγχο και τις ερωτήσεις της αστυνομίας του αεροδρομίου Ηρακλείου, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας δεν έφερε σκόπιμα το μαχαίρι στη ζώνη του και έτσι τον άφησαν να ταξιδέψει για τον προορισμό του.

Πηγή :neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΚΑ - Βρούτσης: η στατικότητα στα “στέγαστρα Καλατράβα” και η απάντηση στον Παναθηναϊκό (βίντεο)

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Πάνω από 10000 Αρμένιοι πρόσφυγες

Απάτες σε ηλικιωμένους: “υπάλληλοι της ΔΕΗ” μάζεψαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ