Μαγνησία

Βόλος: Μεγάλη φωτιά απειλεί βενζινάδικο (εικόνες)

Μεγάλος κίνυνος ανατίναξης των καυσίμων του πρατηρίου. Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε αποθηκευτικούς χώρους συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων στην περιοχή Νεάπολη του Βόλου και απειλεί να επεκταθεί και σε παρακείμενους χώρους.

Η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ, από άγνωστη προς το παρόν αιτία, στο συνεργείο επί της Λεωφόρου Αθηνών, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και έχουν σπεύσει στην περιοχή μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι απειλείται πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τον χώρο που φλέγεται, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αθηνών.

Με τον φλεγόμενο χώρο συνορεύουν ή βρίσκονται πολύ κοντά και πολλές βιοτεχνίες και επιχειρήσεις που προστατεύονται από τους πυροσβέστες για την μη επέκταση της φωτιάς.



Επί τόπου έσπευσαν συνολικά οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, που κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά στο εσωτερικό της αποθήκης τεντών.

Η αποθήκη είχε πλημμυρίσει κατά την τελευταία θεομηνία και ο ιδιοκτήτης της βρισκόταν εκεί για εργασίες καθαριότητας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις επιχείρησε να σηκώσει την ασφάλεια από τον ηλεκτρολογικό πίνακα και πιθανόν να προκλήθηκε βραχυκύκλωμα.

Ο κίνδυνος η φωτιά να ξεφύγει και να επεκταθεί στο διπλανό βενζινάδικο ήταν μεγάλος. Κόσμος συγκεντρώθηκε στο σημείο και παρακολουθούσε με αγωνία, ενώ ο ιδιοκτήτης δεν μπορούσε να πιστέψει ότι πριν από λίγες ημέρες ήταν πλημμυροπαθής και πυρόπληκτος!

Από την Π.Υ. Βόλου αποκλείστηκε η κυκλοφορία στην οδό Αθηνών, από την οδό Σπετσών, στο ύψος των σχολών του ΟΑΕΔ και έως τον κυκλικό κόμβο στην Αθηνών με Λαρίσης.

Τελικώς η φωτιά περιορίστηκε στο εσωτερικό της αποθήκης, προκαλώντας ζημιές σε εμπόρευμα.

Εικόνες: thenewspaper.gr

Με πληροφοριές από: taxydromos.gr

