Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: Η τελευταία ανάρτηση της γυναίκας που διαμελίστηκε από την κρεατομηχανή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ έχουν προκαλέσει οι συνθήκες θανάτου της γυναίκας που έχασε τη ζωή της, ενώ εργαζόταν, μαζί με την κόρη της.

-

Πραγματικό σοκ έχει προκαλέσει το φριχτό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Μεσολόγγι.

Μία γυναίκα 50 ετών που λίγες μέρες πριν είχε πιάσει δουλειά ως καθαρίστρια σε κρεοπωλείο, πιάστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στην κρεατομηχανή, με αποτέλεσμα να διαμελιστεί.

Το ακόμα πιο τραγικό είναι ότι, αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας ήταν η ανήλικη κόρη της γυναίκας, η οποία βγήκε στο δρόμο φωνάζοντας για βοήθεια τους περαστικούς.

Οι περαστικοί δεν κατάφεραν να βοηθήσουν τη γυναίκα, ούτε οι διασώστες του ΕΚΑΒ, με τους πυροσβέστες τελικά να απεγκλωβίζουν τη γυναίκα από το τεράστιο μηχάνημα, νεκρή.

Ο ιδιοκτήτης του κρεοπωλείου συνελήφθη κατηγορούμενος για παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του είπε πως, βασική αρχή για τον καθαρισμό του καταστήματος ήταν να κατέβει ο γενικός του ρεύματος και πως η μηχανή για την παρασκευή λουκάνικων σπάνια χρησιμοποιείται και προφανώς η γυναίκα, επειδή ήταν νέα στη δουλειά, δεν το ήξερε.

Η άτυχη γυναίκα στην τελευταία της ανάρτηση, λίγες ώρες πριν την τραγωδία, είχε γράψει στα αλβανικά:

«Είναι δύσκολο να περιμένεις κάτι, το οποίο μπορεί να μην συμβεί ποτέ. Αλλά είναι ακόμα πιο δύσκολο να παραιτηθείς αν αυτό είναι το μόνο πράγμα που επιθυμείς».

Η κόρη και αυτόπτης μάρτυρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με νευρικό κλονισμό.

Η σορός της γυναίκας από την Αλβανία μεταφέρθηκε για νεκροψία στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και τις επόμενες μέρες θα γίνει η κηδεία της στην περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΚΑ - Βρούτσης: η στατικότητα στα “στέγαστρα Καλατράβα” και η απάντηση στον Παναθηναϊκό (βίντεο)

Μπακογιάννης: η αστυνόμευση στην Αθήνα, η ποιότητα ζωής και το μποστάνι της Κοσιώνη (βίντεο)

Κακοκαιρία “Elias” - Βόλος: Λάσπη έχει καλύψει γειτονιές και προάστια (βίντεο)