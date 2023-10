Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Επίθεση με μαχαίρι: Γνώριμος της 19χρονης ο δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της νεαρής κοπέλας.

-



Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της 19χρονης που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άνδρα το απόγευμα του Σαββάτου (30/9) στην περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η 19χρονη φέρει μικρά θλαστικά τραύματα στον μηρό του ποδιού της και η ζωή της δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραμένει νοσηλευόμενη στα επείγοντα του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξετάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της επίθεσης, παρά μόνο ότι δράστης και θύμα γνωρίζονται μεταξύ τους.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Καραβαγγέλη και Γ. Παπαδοπούλου γύρω στις 5μιση το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές του θύματος και κάλεσαν την αστυνομία, ενώ ο δράστης, που είναι γνώριμος της ίδιας, τράπηκε σε φυγή.

Η 19χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραμ: Ματαιώσεις δρομολογίων την Κυριακή

Τατουάζ - Παππάς: Διάβασα αστείες ιστορίες, αλλά ιδού η έμπνευση… (εικόνες)

Ολλανδία: Κατέρρευσε στο γήπεδο ο Βάασεν (βίντεο)