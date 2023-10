Ρεθύμνου

Καταγγελία - Ρέθυμνο: “Ο ανηψιός μου ξυλοκοπήθηκε άγρια από συμμαθητές του” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων που πλέον έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο

-

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ρέθυμνο αυτή τη φορά, όπου ένας μία ομάδα ανήλικων μαθητών επιτέθηκε με γροθιές στο κεφάλι σε έναν 12χρονο συμμαθητή τους.

Η θεία του ανήλικου παιδιού μίλησε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" και ανέφερε συγκλονισμένη για το περιστατικό πως "ακόμα δεν έχω καταφέρει να δω το βίντεο του ξυλοδαρμού του παιδιού μας γιατί δεν αντέχω... " ενώ σχετικά με το βίαια περιστατικό στο σχολείο του ανηψιού της είπε πως "βάζουν στοιχήματα και επιτίθενται στα πιο αδύναμα - όπως θεωρούν εκείνοι- παιδιά και τα τραβούν βίντεο".

Για την αντίδραση των εκπαιδευτικών στα περιστατικά βίας μέσα στα σχολεία είπε πως "μας απαντούν πως αυτά είναι πλέον καθημερινότητα. Κι εγώ είμαι εκπαιδευτικός και κυρίως όλοι εμείς θα πρέπει να είμαστε παιδαγωγοί και να αγκαλιάζουμε τα παιδιά τις ώρες που βρίσκονται υπό την εποπτεία μας".

Με αφορμή το περιστατικό αυτό μίλησε στην εκπομπή και η κλινική ψυχολόγος, Άννα Κανδαράκη που ανέφερε πως "αυτά τα φαινόμενα είναι πολυπαραγοντικά και θα πρέπει πρώτα από όλα να δούμε τους γονείς αυτών των παιδιών. Κανένα παιδί δεν γεννιέται επιθετικό, όπως συχνά ακούω να λένε..."

Ειδήσεις σήμερα:

Τραμ: Ματαιώσεις δρομολογίων την Κυριακή

Τατουάζ - Παππάς: Διάβασα αστείες ιστορίες, αλλά ιδού η έμπνευση… (εικόνες)

Ολλανδία: Κατέρρευσε στο γήπεδο ο Βάασεν (βίντεο)