Κακοκαιρία “Elias” - Εύβοια: Με την συμβολή των ενόπλων δυνάμεων η αποκατάσταση των ζημιών

Βαριά μηχανήματα και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων έχουν μοιραστεί σε όλους τους δήμους ανάλογα με τα αιτήματα που υπήρχαν και τις ανάγκες

Η μάχη για να αποκτήσουν πρόσβαση τα χωριά της Βόρειας Εύβοιας συνεχίζεται, με σημαντική συμβολή των ενόπλων δυνάμεων. Χθες δίπλα στα εκατοντάδες χωματουργικά μηχανήματα των Δήμων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τα μισθωμένα ιδιωτικά, μεταφέρθηκαν στην περιοχή και μηχανήματα του στρατού για να συμμετέχουν στην προσπάθεια αποκατάστασης των βασικών υποδομών.

Βαριά μηχανήματα και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων έχουν μοιραστεί σε όλους τους δήμους ανάλογα με τα αιτήματα που υπήρχαν και τις ανάγκες, και έτσι στο δήμο Ιστιαίας έχουν διατεθεί μία μπουλντόζα, ένα φορτηγό, δύο φορτωτές και ένα grader. Στο δήμο Λίμνης-Μαντουδίου- Αγίας Άννας έχουν διατεθεί ακριβώς τα ίδια μηχανήματα. Επίσης και στη Φθιώτιδα οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν στην αποκατάσταση των ζημιών. Στο δήμο Δομοκού έχει διατεθεί ένα φορτηγό, αναμένονται τη Δευτέρα το πρωί αλλά δύο. Επίσης έχει διατεθεί ένας λαστιχοφόρος εκσκαφέας.

Σύμφωνα με τους δημάρχους της περιοχής «χρειάζεται πολλή προσπάθεια ακόμη και κοπιώδη εργασία από τα μηχανήματα για να απεγκλωβιστούν και να δοθεί πρόσβαση στους αποκλεισμένους οικισμούς»

Επίσκεψη του Ν. Ταχιάου

Τους δύο παραπάνω δήμους της Βόρειας Εύβοιας επισκέφθηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Ο υφυπουργός διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι «σε συνεργασία με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα ξεκινήσουν αμέσως έργα αποκατάστασης ώστε το συντομότερο δυνατόν να επανέλθει η κανονικότητα στην κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής» όπως χαρακτηριστικά είπε.

Σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο Μαντουδίου με παρόντα τον Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας,Γιώργο Κελαϊδίτη και το Δήμαρχο, Γιώργο Τσαπουρνιώτη, ζητήθηκε από τον αρμόδιο υφυπουργό μία λίστα με τα άμεσα έργα που πρέπει να αποκατασταθούν και ιδιαίτερα εκείνα που έχουν πάθει ζημιές έτσι ώστε να επισπευστούν οι αυτοψίες τις ερχόμενες μέρες. Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι «άμεσα θα φτάσουν στην περιοχή κλιμάκια από μηχανικούς για τις αυτοψίες

Λίγη ώρα αργότερα στο Δημαρχείο της Ιστιαίας επαναλήφθηκε η ίδια σύσκεψη για να αποτυπωθούν τα κρίσιμα προβλήματα που έχει ο δήμος Ιστιαίας Αιδηψού και ζητήθηκε να διατεθούν στην περιοχή κλιμάκια μηχανικών έτσι ώστε να υπάρξει αυτοψία των καταστροφών τα επόμενα 24ωρα.

Ακόμη από τη Δευτέρα όπως έχει ανακοινωθεί συνεργεία του ΕΛΓΑ αναμένεται να βρεθούν εκεί, για να καταγράψουν τις τεράστιες ζημιές που έχουν πάθει οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι που υπήρχαν. Υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας αναμένεται να φτάσουν επίσης τη Δευτέρα για να ξεκινήσουν αυτοψίες στις ζημιές που έχουν πάθει οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι επιχειρήσεις.

Τα σοβαρά προβλήματα με την ηλεκτροδότηση συνεχίζουν καθώς έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στα δίκτυο. Σε πολλά χωριά ο ΔΕΔΔΗΕ έχει τοποθετήσει γεννήτριες, όπως στις Γούβες και το Καστρί της Ιστιαίας, μέχρι να αποκατασταθούν οι βλάβες στο δίκτυο που έχει καταστραφεί.

