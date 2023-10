Μαγνησία

Κακοκαιρία “Elias”- Βόλος: Τεράστιες ζημιές και “μάχη” για πόσιμο νερό

Οι κάτοικοι του Βόλου χτυπημένοι μετά την κακοκαιρία «Daniel» και από την «Elias» ζητούν τη βοήθεια του στρατού

Με προβλήματα στην υδροδότηση για την παροχή καθαρού πόσιμου νερού ζουν για ακόμη μία ημέρα οι κάτοικοι του Βόλου. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες των τεχνικών συνεργείων της ΔΕΥΑ Μείζονος Βόλου, φαίνεται πως η αποκατάσταση των μεγάλων βλαβών που υπέστησαν τα αντλιοστάσια,τα υδραγωγεία και το δίκτυο διανομής νερού από την θεομηνία Elias θα αργήσει για μερικές ακόμη ημέρες. Η έλλειψη πόσιμου νερού σε σπίτια και επιχειρήσεις καλύπτεται από τις δωρεάν διανομές εμφιαλωμένων νερών.

Nερό φτάνει μεν στις βρύσες για τις στοιχειώδεις ανάγκες αλλά δεν είναι πόσιμο,σύμφωνα με τις αναλύσεις των χημικών εργαστηρίων και των ανακοινώσεων από το υπουργείο Υγείας και τον Δήμο Βόλου.

Παράλληλα όσο περνούν οι μέρες από τις δύο απανωτές καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τον Βόλο,τόσο περισσότερο αναδύεται και το μέγεθος των ζημιών στην πόλη ,αλλά και στα προάστιά της,αφού χάθηκαν άνθρωποι από τον Daniel και διαλύθηκαν περιουσίες και ολόκληρες δομές στη περιοχή.

Στον Βόλο,ειδικά στις βόρειες συνοικίες της Αγίας Παρασκευής,τον Ανω Βόλο,την Καλλιθέα,το Φυτόκο,αλλά και προς το κέντρο και δυτικά προς τα Παλαιά,την Παπαδιαμάντη,το Οξυγόνο,τη Νεάπολη,το Παλαιό Λιμεναρχείο οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ούτε το τι συνέβει,ούτε και "που βρίσκονται" αφού έχουν αλλάξει τα πάντα. Συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας εργάζονται αδιάκοπα για να αποκαταστήσουν ,έστω και στοιχειωδώς την οδική προσβαση προς Άνω Βόλο,'Αγιο Ονούφριο και Ανακασιά μέσω της οδού Ιωλκού που "εξαφανίστηκε" από τα νερά του Κραυσίδωνα, στο ύψος του Ασκληπιείου Ανω Βόλου.

Στην Νέα Δημητριάδα από το "σπάσιμο" του χειμάρρου Άναυρος οι κάτοικοι προσπαθούν να βάλουν σε τάξη τα πλημμυρισμένα σπίτια τους,ενώ η ιστορική παραλία-πλαζ του Αναύρου έχει αφανιστεί μαζί με τα παραδοσιακά εστιατόρια που αποτελούσαν σημείο αναφοράς για την πόλη του Βόλου για πάνω από 100 χρόνια.

Στα προάστια του Βόλου την Αγριά και τις Αλυκές,η κατάσταση εξακολουθεί να είναι τραγική.Στην Αγριά τα βουνά λάσπης παραμερίστηκαν και δημιουργούν ολόκληρο τοίχο δεξιά και αριστερά για να δοθεί στην κυκλοφορία η παραλιακή οδός,αλλά η εικόνα είναι αποκαρδιωτική από εκατοντάδες κατεστραμμένα αυτοκίνητα ανάμεσα στα χώματα ή μέσα στη θάλασσα.Ανάλογη είναι η εικόνα και στις Αλυκές όπου τα νερά που κατέβηκαν από το Πανόραμα κατέστρεψαν τα πάντα ως την παραλία ,οι όγκοι από τα βράχια και τις πέτρες έχουν κλείσει δρόμους και πλατείες ενώ η περιοχή ακόμη δεν έχει υδροδοτηθεί.

Αύριο Δευτέρα θα λειτουργήσουν τα περισσότερα σχολεία στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου ,αλλά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με αναβολές εξετάσεων έστω και διαδικτυακά αφού πολλοί καθηγητές και φοιτητές δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και ιντερνετ,με αποτέλεσμα να ακυρώνονται εξετάσεις. Επίσης από αύριο θα λειτουργήσουν και όλα τα σχολεία του δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου.

