Κακοκαιρία “Elias” - Καρδίτσα: Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι

Για σήμερα έχει προγραμματιστεί πανκαρδιτσιώτικο συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία του Παλαμά

Με την υποχώρηση των νερών, υποχωρούν σιγά σιγά και τα πλημμυρικά φαινόμενα στα χωριά του Δήμου Παλαμά, αλλά τα προβλήματα παραμένουν, που άφησαν πίσω οι κακοκαιρίες Daniel και η τελευταία Elias.

Οι δυο θεομηνίες προκάλεσαν μεγάλες ζημιές που κάτω από δύσκολες καταστάσεις προσπαθούν να αποκαταστήσουν οι πληγέντες, προκειμένου να επιστρέψουν σε μια στοιχειώδη κανονικότητα.

Τα χωριά που ακόμη υπάρχει νερό σε δρόμους και αυλές σπιτιών,από τις πλημμύρες σύμφωνα με όσα τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας, Κωνσταντίνος Νούσιος είναι η Μεταμόρφωση και ο Βλοχός. Καθημερινή είναι η μάχη που δίνεται από τις αρμόδιες αρχές και για την αποκατάσταση κυρίως της προσβασιμότητας και την οδική επικοινωνία των πληγεισών περιοχών.

Συνεργεία της περιφέρειας Θεσσαλίας, με όλο το διαθέσιμο προσωπικό και τα μηχανήματα, επιχειρούν σε διάφορα σημεία της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας πραγματοποιώντας επεμβάσεις στους επαρχιακούς δρόμους, εργασίες σε γέφυρες, καθαρισμούς ρεμάτων και τάφρων, αποκατάσταση αναχωμάτων σε ποταμούς, όπως και καθαρισμούς φερτών σε δρόμους.

Για σήμερα εξάλλου έχει προγραμματιστεί πανκαρδιτσιώτικο συλλαλητήριο, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία του Παλαμά.

