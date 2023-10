Κέρκυρα

Φωτιά στην Κέρκυρα (εικόνες)

Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Κανακάδες. Πώς ξέσπασε η πυρκαγιά

-

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι της Κυριακής (12:45) στην περιοχή Κανακάδες στην Κέρκυρα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα.

πηγή εικόνας corfunews.gr

