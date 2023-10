Εύβοια

Χαλκίδα: Κλείδωσαν 4χρονη μέσα στο αυτοκίνητο και έφυγαν – Έκλαιγε και ούρλιαζε το παιδί

Το δυνατό κλάμα και τα ουρλιαχτά της 4χρονης, που αφέθηκε εκεί προφανώς από τους γονείς του ή κάποιον άλλον συγγενή, κινητοποίησαν έναν περαστικό.

Οργή και αγανάκτηση στην Χαλκίδα. Ένα 4χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε να είναι κλειδωμένο μέσα σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο με κλειστά τα παράθυρα. Ακόμη ένα περιστατικό που «ξυπνά» δυσάρεστες μνήμες από άλλα παρόμοια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα, evima.gr, το απόγευμα της 27ης Σεπτεμβρίου το κοριτσάκι εθεάθη κλειδωμένο μέσα σε διπλοπαρκαρισμένο αυτοκίνητο στην οδό Κωνσταντινίδου μετά την Αβάντων.

Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

