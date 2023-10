Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός βρέθηκε νεαρός αγνοούμενος

Τραγικό τέλος στην αναζήτηση νεαρού που εξαφανίστηκε από τη Θεσσαλονίκη.

Νεκρός βρέθηκε στην περιοχή Καπνομάγαζα της Σταυρούπολης 28χρονος, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου και είχε εκδοθεί Amber Alert για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το πτώμα του 28χρονου εντοπίστηκε σήμερα τις μεσημεριανές ώρες, ενώ ο μακροσκοπικός έλεγχος δεν έδειξε ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Σε ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφερεται: «Η περιπέτεια του Άγγελου Αλεξανδρή, 28 ετών, έληξε με τραγικό τρόπο, γεμίζοντας θλίψη τους δικούς του ανθρώπους που τον αναζητούσαν. Σήμερα, 01/10/2023, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την τραγική κατάληξη του Άγγελου Αλεξανδρή. Υπενθυμίζουμε ότι ο Άγγελος Αλεξανδρής εξαφανίστηκε στις 29/9/2023, από την περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 30/09/2023 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Άγγελου Αλεξανδρή που έχασε άδικα έναν δικό τους άνθρωπο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν».

