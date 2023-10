Σάμος

Μεταναστευτικό - Σάμος: Παιδιά και γυναίκες σε λέμβο στα ανοιχτά του νησιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Σάμου το πρωί της Κυριακής.

-

Λέμβος με δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής στα ανοιχτά της Σάμου.

Στο σημείο μετέβη περιπολικό του Λιμενικού που περισυνέλλεξε τους διασωθέντες, μεταξύ των οποίων ήταν πέντε παιδιά και δέκα γυναίκες.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Δομή Σάμου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Πρωινές ώρες σήμερα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή βορειανατολικά ν. Σάμου, ακινητοποιημένη λέμβο με ικανό αριθμό επιβαινόντων.

Το ανωτέρω περιπολικό σκάφος προέβη στην περισυλλογή και διάσωση τριάντα έξι (36) αλλοδαπών (21 άνδρες, 10 γυναίκες, 4 αγόρια και 1 κορίτσι), όλοι καλά στην υγεία τους και τους μετέφερε με ασφάλεια στον λιμένα Μαλαγαρίου ν. Σάμου.

Στη συνέχεια παραδόθηκαν σε στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης και μεταφέρθηκαν σε Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου, ενώ η ανωτέρω λέμβος καταστράφηκε».

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος 5χρονου από ροτβάιλερ - Εφετείο: Αλλαγή κατηγορίας ζητά η οικογένεια

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Η μητέρα έγινε “ασπίδα” για να σώσει την κόρη της (βίντεο)

Πειραιάς: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε σε φρεάτιο (εικόνες)