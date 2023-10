Μαγνησία

Βόλος: Άνοιξαν τα σχολεία - Που γίνονται μαθήματα με τηλεκπαίδευση

Ποια σχολεία θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση. Σε ποιες περιοχές λόγω καταστροφών δεν θα λειτουργήσουν. Τι ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης

Ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας η λειτουργία των σχολείων με ευθύνη του Δήμου Βόλου (πλην εκείνων που στεγάζονται σε κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές και έχουν ήδη έχουν γνωστοποιηθεί).

Η ανακοίνωση του Δήμου Βόλου

"Μετά τις δύο καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την πόλη μας και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, και παρά το γεγονός ότι τα συνεργεία του Δήμου εκτέλεσαν τις αναγκαίες εργασίες επισκευής και αποκατέστησαν τις ζημίες αυτές, είναι πιθανό να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις ή παραλείψεις, παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων κάθε σχολείου να καταγράψουν ο,τι δήποτε υποπέσει στην αντίληψή τους (ζημιά, κακοτεχνία, κλπ) και την Πέμπτη να ενημερώσουν το γραφείο του Δημάρχου, ώστε μέσα στο τριήμερο να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες και να αποκατασταθεί πλήρως το όποιο πρόβλημα διαπιστωθεί στη διάρκεια της λειτουργίας τους" αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μπέος ανέφερε: "Τη Δευτέρα με δική μου ευθύνη θα ανοίξουν τα σχολεία. Θα βγει σχετική ανακοίνωση, και ας βγουν να την ανακαλέσουν. Τα παιδιά πρέπει να πάνε στο σχολείο. Αν δύο-τρία σχολεία έχουν πρόβλημα θα το δούμε επί τόπου. Αναφέρομαι σε μικροπροβλήματα. Περιμένω τώρα την έκθεση της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και βασική προϋπόθεση είναι όλα τα σχολεία να έχουν νερό¨".

Ποια σχολεία θα λειτουργήσουν Δευτέρα και Τρίτη με τηλεκπαίδευση

Για τις ημέρες Δευτέρα 2 Οκτωβρίου και Τρίτη 3 Οκτωβρίου, σε όλες τις Σχολικές Μονάδες και Εργαστηριακά Κέντρα αρμοδιότητας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης εκπαίδευση, το ωρολόγιο πρόγραμμα της οποίας θα ξεκινήσει στις 9:00.

Αυτό προβλέπει απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Δρ. Σωκράτη Σαβελίδη.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση από τα παραπάνω διαφοροποιούνται:

Με σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευσης ) και θα λειτουργήσουν τα παρακάτω Σχολεία:

1ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Βόλου

4ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Βόλου (Εσπερινό)

2ο ΕΚ Νέας Ιωνίας

Γυμνάσιο Ιωλκού

7ο Γυμνάσιο Βόλου

6ο Γενικό Λύκειο Βόλου

Γυμνάσιο Αγριάς

Γυμνάσιο Λεχωνίων

Γυμνάσιο Ζαγοράς

Γενικό Λύκειο Ζαγοράς

Από τη ΔΔΕ Μαγνησίας καλούνται οι Διευθυντές των παραπάνω Σχολείων & ΕΚ να ενημερώσουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους (γονείς) για το ωρολόγιο πρόγραμμα και τα στοιχεία σύνδεσής τους με τις εν χρήσει πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ιδιαίτερα με τα Webex Links.

Το 9ο Γυμνάσιο Βόλου, θα λειτουργήσει με σύστημα δια ζώσης εκπαίδευσης στο 7ο Γενικό Λύκειο Βόλου με Ωράριο Λειτουργίας από 14:15.

Στους μαθητές των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, στα οποία θα παρέχεται δια ζώσης εκπαίδευση, αλλά η προσέγγιση στο Σχολείο τους είναι αδύνατη, θα παρασχεθεί εκπαίδευση με το σύστημα του Ψηφιακού Σχολείου. Αυτοί οι μαθητές θα παρακολουθήσουν με διαδικασίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευσης) το Ωρολόγιο Πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης άλλου αντίστοιχου Σχολείου.

Τεράστια η καταστροφή και πόλη βυθισμένη στη λάσπη

Συνεχίζονται τα προβλήματα για τους ανθρώπους στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, που είδαν τα σπίτια τους, τις επιχειρήσεις τους και τα αυτοκίνητά τους να καταστρέφονται από τη δύναμη του νερού, να χάνονται στη θάλασσα ή να βυθίζονται στη λάσπη και μαζί με όλα αυτά να αισθάνονται έντονα την έλλειψη του πόσιμου νερού που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες κατοίκους της πρωτεύουσας της Μαγνησίας.

Η προσπάθεια να καθαρίσει η πόλη του Βόλου συνεχίζεται από δεκάδες συνεργεία του Δήμου Βόλου στις συνοικίες που επλήγησαν περισσότερο από τα νερά των χειμάρρων Κραυσίδωνα και Αναύρου που ξεχύθηκαν στο Οξυγόνο και στη Νέα Δημητριάδα και «έπνιξαν» ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα και έφθασαν να σαρώνουν μέχρι και κέντρο και όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Δεκάδες υδροφόρες με εργαζόμενους στην καθαριότητα πλένουν νυχθημερόν δρόμους και πλατείες για να επανέλθει σιγά σιγά η κανονικότητα στον Βόλο.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα όμως υπάρχουν στα προάστια του Βόλου. Καταβάλλονται προσπάθειες να αποκατασταθεί η οδός Ιωλκού, που χάθηκε από τα αγριεμένα νερά που κατέβαζε ο Κραυσίδωνας, καθώς ο νευραλγικής σημασίας οδική αρτηρία οδηγεί προς Άνω Βόλο, Ανακασιά, Αηδονοφωλιές, Άγιο Ονούφριο και σε πάμπολλα ακόμη προάστια και γενικότερα προς το Πήλιο.

Στην Αγριά οι άνθρωποι στην παραλία, στην είσοδο από τον Βόλο, ζουν ένα δράμα, αφού δεν υπάρχει ούτε ένα σπίτι που να μην έχει σαρωθεί και καταστραφεί από τα νερά που έφτασαν ορμητικά από τις πλαγιές του Πηλίου. Στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου ο δρόμος άνοιξε μόλις χθες και οι όγκοι της λάσπης είναι σαν μεγάλα βουνά δεξιά και αριστερά, οι εικόνες είναι απίστευτες από τις σωρούς από κατεστραμμένα έπιπλα και τα ρούχα των ανθρώπων που έχασαν τα πάντα. Τα δε αυτοκίνητα που υπάρχουν στοιβαγμένα και διαλυμένα στις άκρες του δρόμου συμπληρώνουν το σκηνικό και δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Αντίστοιχο σκηνικό υπάρχει και στις Αλυκές όπου έχουν καταστραφεί εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις από τα ορμητικά νερά που κατέβηκαν από το Πανόραμα και ξεχύθηκαν από το παρακείμενο ρέμα το οποίο έσπασε και παρέσυρε τα πάντα. Εξακολουθούν να υπάρχουν στην ίδια περιοχή δεκάδες σπίτια από όπου ακόμη δεν έχουν αντληθεί τα νερά ή δεν μπορούν να απομακρυνθούν μπάζα και κατεστραμμένα αυτοκίνητα.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό με το πόσιμο νερό να μην έχει φτάσει ακόμη στις βρύσες των Βολιωτών, παρά τις προσπάθειες των συνεργείων της ΔΕΥΑ Μείζονος Βόλου, άνοιξαν από το πρωί τα περισσότερα σχολεία στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, με ευθύνη του δήμου και με τη διανομή φιαλών με πόσιμο νερό στους μαθητές, ενώ, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο, όπου υπάρξουν προβλήματα θα επιλυθούν άμεσα σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.

Σήμερα λειτουργούν, για πρώτη φορά φέτος, τα σχολεία στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου.

Τον «πληγωμένο» Βόλο επισκέπτεται σήμερα και ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης μαζί με τον πρόεδρο της ΚΟ του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο. Οι δύο τους θα βρεθούν στη γέφυρα του Κραυσίδωνα στην οδό Αναπαύσεως, όπως και στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου στη συνοικία του Παλαιού Λιμεναρχείου.

πηγή: πληροφορίες και από thenewspaper.gr

