Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή (εικόνες)

Πώς συνέβη το τροχαίο σε κεντρικό σημείο της πόλης με αποτέλεσμα να παρασυρθεί η γυναίκα και να μεταφερθεί χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μίας γυναίκας.

Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τις 8:30, όταν η άτυχη γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από διερχόμενο μηχανάκι επί της οδού Λαγκαδά λίγο πριν την Εγνατία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της τραυματία σε νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, που πραγματοποιήθηκε συνοδεία αστυνομικής δύναμης και συγκεκριμένα τεσσάρων δικύκλων της ΕΛ.ΑΣ.

Το σημείο είχε αποκλειστεί για τις πρώτες βοήθειες και τη μεταφορά της γυναίκας, ενώ το δίκυκλο υπέστη υλικές ζημιές από το ατύχημα. Στο νοσοκομείο προληπτικά και ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

