Κυκλάδες

Φωτιά στη Νάξο

Σε ποιο ακριβώς σημείο του νησιού εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ποια σωστικά μέσα τη Πυροσβεστικής έχουν επιστρατευτεί.

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Κόρωνος της Νάξου.

Στην περιοχή επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα επιχειρούν συνολικά 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Κόρωνος Νάξου. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 2, 2023

