Χανιά

Χανιά - Φρούριο Ιτζεδίν: “Αλλάζει χέρια” και αξιοποιείται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στόχος μεταξύ άλλων, σύφωνα με τις ανακοινώσεις των φορέων, η λειτουργία του ως επισκέψιμου χώρου πολιτστικών εκδηλώσεων.

-

Ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας των Χανίων, την παραχώρηση της χρήσης του Φρουρίου Ιτζεδίν στο Δήμο Χανίων από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), ενέκρινε την Τετάρτη 27/9/2023 κατά τη συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβουλίου Χανίων. Σκοπός της παραχώρησης η προστασία, αποκατάσταση, ανάδειξη και αξιοποίηση αυτού, μέσω της ανάπτυξης χρήσεων πολιτιστικού, πολιτισμικού και μουσειακού χαρακτήρα.

Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει την παραχώρηση με αντάλλαγμα, του Φρουρίου Ιτζεδίν στο χωριό Καλάμι της Κοινότητας Απτέρων της Δ.Ε. Σούδας, συνολικής επιφάνειας 30.185 τ.μ., για σαράντα χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για είκοσι επιπλέον χρόνια.

Για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης θα συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της ΕΤΑΔ, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και Εκτελών Χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ, Παναγιώτης Μπαλωμένος σημείωσε: «Πιστοί στη στρατηγική που έχουμε χαράξει τους τελευταίους μήνες, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς με τη συγκυρία αυτή, καθώς για μια ακόμα φορά καταφέραμε να ανταποκριθούμε σε ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και κυρίως να δώσουμε τη δυνατότητα στην Περιφέρεια Κρήτης και στο Δήμο Χανίων να συνδιαμορφώσουν από κοινού με την ΕΤΑΔ και το Υπουργείο Πολιτισμού ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα ενσωματώνει τα κτήρια του φρουριακού συγκροτήματος στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η απόφαση της ΕΤΑΔ ελήφθη με σεβασμό στην ιστορική μνήμη που φέρει το Φρούριο Ιτζεδίν και με μια προσέγγιση που θα αναδεικνύει τη χρήση του σε σχέση με ιστορικά γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα, όπως και με τους αγώνες των Κρητών για την απελευθέρωσή τους. Αποδίδουμε στο Δήμο Χανίων και στην ευρύτερη περιοχή ένα σημαντικό ιστορικό μνημείο, ώστε να καταστεί το συντομότερο δυνατόν νέος πόλος ανάπτυξης και σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Δήμαρχο Χανίων κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη για την εξαιρετική συνεργασία. Είμαστε και θα παραμείνουμε ενεργοί και πρόθυμοι σε κάθε αντίστοιχη προσπάθεια που στόχο θα έχει την ανάδειξη την πολιτιστικής κληρονομίας της χώρας μας».

Ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης υπογράμμισε: «Το Φρουρίου Ιτζεδίν συνδέεται με τη νεότερη ιστορία, τους δημοκρατικούς αγώνες και τις καταβολές της χανιώτικης κοινωνίας κατά την περίοδο του 19ου αιώνα και της Κρητικής Πολιτείας. Το μεγάλο στοίχημα για τον Δήμο Χανίων είναι το Φρούριο να αποκατασταθεί και να αξιοποιηθεί γρήγορα, αποτελεσματικά και με απόλυτο σεβασμό στην ιστορικότητα του μνημείου και την επιθυμία του συνόλου της τοπικής κοινωνίας. Ήδη υπάρχει προετοιμασία σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, την Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Πολιτισμού για το προσχέδιο μιας Προγραμματικής Σύμβασης, με το Πολυτεχνείο Κρήτης να αναλαμβάνει την εκπόνηση του ερευνητικού έργου για την αποκατάσταση και την επανάχρηση του Φρουρίου. Στόχος είναι να αποδοθεί το συγκεκριμένο μνημείο στην κοινωνία των Χανίων και να αποτελέσει αποκεντρωμένο πολιτιστικό χώρο, μια νησίδα πολιτισμού, που πλαισιώνεται από το Φρούριο Κουλέ και τον αρχαιολογικό χώρο της Απτέρας στην ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστώ την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για το ενδιαφέρον και τη συμβολή της, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ Παναγιώτη Μπαλωμένο για την αγαστή συνεργασία, στον Βουλευτή Ηρακλείου Μανώλη Συντυχάκη για τη συνεχή ανάδειξη της σημαντικότητας αποκατάστασης του μνημείου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο καθώς και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Ευτύχιο Δαμιανάκη για την άοκνη προσπάθεια και την επιμονή του σε όλα τα στάδια της διαδικασίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Βορίδης: Ο Κασσελάκης αποζητά δημοσιότητα lifestyle, γιατί δεν έχει κάτι άλλο να αναδείξει (βίντεο)

Εκλογές - Εφορευτική Επιτροπή: Αποζημίωση δεκάδων ευρώ στα μέλη

Στέγαστρο Καλατράβα - Καρύδης: Είχαμε 20 χρόνια να σφίξουμε τις βίδες! (βίντεο)