Κοζάνη: Νεκρός ηλικιωμένος που προσπαθούσε να ανάψει το τζάκι

Ποιες οι συνθήκες του θανάτου του και πώς άρπαξε φωτιά το σπίτι, ερευνούν οι δυνάμεις τις Πυροσβεστικής.

Ένας 87χρονος έχασε τη ζωή του την Τρίτη, το πρωί στον Τρανόβαλτο Κοζάνης, στην προσπάθεια του να ανάψει το τζάκι. Το σπίτι γέμισε καπνούς με τους γείτονες να ειδοποιούν την Πυροσβεστική.

Επιτόπου έφτασαν δύο Πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 87χρονο.