Κόρινθος: Διπλή απόπειρα βιασμού σε ένα βράδυ

Η είδηση είχε τρομοκρατήσει τις γυναίκες της πόλης. Πώς εντοπίστηκε ο άνδρας από την Αστυνομία.

Και σε δεύτερη απόπειρα βιασμού και μάλιστα μέσα στο ίδιο βράδυ, φέρεται να προχώρησε ο άνδρας που είχε αποπειραθεί να βιάσει γυναίκα στην Κόρινθο το Σάββατο το βράδυ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία συνελήφθη την Κυριακή το πρωί, στην Κόρινθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου, 38ρονος μετανάστης πολίτης Ιράκ, ο οποίος κατηγορείται ότι το Σάββατο το βράδυ, σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, ασκώντας σωματική βία, ακινητοποίησε δύο γυναίκες που κινούνταν πεζές με σκοπό να τις βιάσει.

Έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Κορίνθου κατάφεραν να εντοπίσουν ύποπτο, ο οποίος οδηγήθηκε στην έδρα του Τμήματος Ασφάλειας και εξακριβώθηκε ως δράστης των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

