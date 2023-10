Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί λόγω...ενόχλησης από θόρυβο μηχανημάτων

Ένας άνδρας έβγαλε όπλο και πυροβόλησε, όταν ενοχλήθηκε από φασαρία που έκαναν εργάτες.

Επεισόδιο με πυροβολισμούς, από τους οποίους ευτυχώς δεν προέκυψε τραυματισμός, με πρωταγωνιστές δύο άνδρες (42 και 34 ετών), πιθανότατα «συλλέκτες» μετάλλων, ύστερα από συμπλοκή που προηγήθηκε με τρεις εργαζόμενους επιχείρησης μετάλλων στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές.

Το συμβάν έγινε χθες το μεσημέρι και αφορμή φαίνεται να στάθηκε ο θόρυβος από μηχάνημα που χρησιμοποιούσαν οι τρεις εργαζόμενοι. Αρχικά ξέσπασε φραστική αντιπαράθεση ενώ ακολούθησε συμπλοκή. Προς στιγμήν τα πνεύματα φάνηκε να ηρεμούν με τους δύο άνδρες, αλλά κι άλλα άτομα που τους συνόδευαν, να αποχωρούν. Λίγο αργότερα όμως επέστρεψε ο 34χρονος (αλβανικής καταγωγής) και κρατώντας όπλο πυροβόλησε, μέσα από Ι.Χ. φορτηγό, προς την πλευρά ενός εκ των εργαζομένων, χωρίς να τον πετύχει.

Ακολούθησαν έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο σπίτι του 34χρονου, όπου εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι μαζί με οκτώ αμπούλες αερίου και 22 μεταλλικά σφαιρίδια, όπως επίσης ένας γεμιστήρας, μία μεταλλική σιδερογροθιά κι ένα μαχαίρι. Οι αστυνομικές αναζητήσεις συνεχίζονται για τη σύλληψη των δύο δραστών στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, πρόκληση επικίνδυνων και απλών σωματικών βλαβών κ.ά.

