Χαλκιδική: Έκλεψαν τόνους ελαιόλαδου

Πίσω από την πλάτη των παραγωγών, ένας ποταμός ελαιολάδου "έκανε φτερά". Ανυπολόγιστη η ζημιά για το συνεταιρισμό.

Έρευνα διεξάγει το Τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου μετά από καταγγελία για κλοπή μεγάλης ποσότητας ελαιόλαδου από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ελαιουργίας στον Πολύγυρο. Την καταγγελία έκανε το προηγούμενο 24ωρο η διοίκηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού, με μήνυση που κατέθεσε.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, 37 τόνοι ελαιόλαδου έκαναν «φτερά» από τους χώρους που στεγάζει το απόθεμα λαδιού των μελών του ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιουργίας στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Την κλοπή κατήγγειλαν με μήνυσή τους τα μέλη του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού προκειμένου να ερευνηθεί το συμβάν. Μέλη του Συνεταιρισμού δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν αντίκρυσαν άδειους τους πάτους των βαρελιών που φυλάσσουν οι παραγωγοί το λάδι τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ζημιά ξεπερνά τις 370 χιλιάδες ευρώ.

Στο Συνεταιρισμό είναι γραμμένα περίπου 200 μέλη με παραγωγή που ξεπερνάει τους 200-300 τόνους ελαιόλαδου.

