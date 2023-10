Χανιά

Χανιά: σκότωσε σκύλο μπροστά στα μάτια των γειτόνων του

Ο άνδρας που θανάτωσε τον αδέσποτο σκύλο συνελήφθη μετά την καταγγελία αυτόπτη μάρτυρα.

Στην σύλληψη ενός 71χρονου άνδρα προχώρησε η αστυνομία στα Χανιά, καθώς κατηγορείται για θανάτωση ζώωου στα Ποτιστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 71χρονος φέρεται να τάισε αδέσποτο σκύλο με φόλα, το μεσημέρι της Κυριακής.

Αυτόπτης μάρτυρας κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, με αποτέλεσμα ο δράστης να συλληφθεί με την διαδικασία του αυτοφώρου.

Ο συλληφθείς βρίσκεται αντιμετώπος με κακούργημα και πέρασε το κατώφλι του Εισαγγελέα την Τρίτη ενώ αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή.

