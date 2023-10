Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σπείρα ανηλίκων επιτέθηκε σε ανήλικο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον απείλησαν με όπλο για να τους δώσει λεφτά. Πώς οι αρχές κατάφεραν να τους εντοπίσουν

-

Απόπειρα εκβίασης σε βάρος ενός 17χρονου από την Αλβανία, εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης προανάκρισης.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τεσσάρων εμπλεκομένων, οι οποίοι συνελήφθησαν σε συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της προαναφερόμενης υπηρεσίας, συνεπικουρούμενων από κλιμάκια των Τμημάτων Εγκλημάτων κατά Ζωής, Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, Άμεσης Επέμβασης και Δίωξης Ναρκωτικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης και αστυνομικού σκύλου της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος.

Πρόκειται για συνομήλικους του παθόντα, ελληνικής καταγωγής, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση – συμμορία, απόπειρα βαριάς σωματικής βλάβης, απόπειρα εκβίασης και παραβάσεις των Νόμων που αφορούν σε εξαρτησιογόνες ουσίες και στη ρύθμιση θεμάτων για όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες, το μεσημέρι της Δευτέρας 18 Σεπτεμβρίου 2023, στην ευρύτερη περιοχή της Θέρμης, προχώρησαν σε ένοπλη επίθεση εναντίον του παθόντα και με χρήση σωματικής βίας τον τραυμάτισαν, ενώ με την απειλή όπλου απαιτούσαν εκβιαστικά την καταβολή επαυξημένου χρηματικού ποσού, ως αποπληρωμή έπειτα από προγενέστερη συναλλαγή ναρκωτικών ουσιών που είχαν. Ο παθών, τότε, είχε μεταβεί σε εφημερεύον νοσηλευτικό ίδρυμα για παροχή πρώτων βοηθειών και αποχώρησε.

Μετά τη σύλληψη των εμπλεκομένων στην υπόθεση ατόμων το πρωί της Τετάρτης 4 Οκτωβρίου, ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:



• Ενδύματα που τοποθετούν δύο εξ’ αυτών στον τόπο της επίθεσης,

• 2 αεροβόλα όπλα με εξαρτήματά τους,

• Πλήθος πλαστικών και μεταλλικών σφαιριδίων,

• 8 μαχαίρια,

• 2 πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι,

• Αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 187,6 γραμμαρίων,

• 2 τρίφτες κάνναβης,

• 3 εύχρηστες ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• Σπρέι πιπεριού και

• Κράνος μηχανής.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.



Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Ιωαννίδης: η άνοια, οι προλήψεις, οι “130 βρισιές” και ο… άτυχος Αρμένιος παπάς! (βίντεο)

Χαλκίδα - καταγγελία: Πατέρας προσπάθησε να βιάσει τον ανήλικο γιο του

Άρειος Πάγος: Δικαίωση ασφαλιστικής εταιρείας - “Φταίει ο ιδιοκτήτης που έκλεψαν το αμάξι του” (βίντεο)