Χανιά: Φωτιά στις παλιές φυλακές

Μέσα στο κτήριο που εδώ και χρόνια παραμένει ανενεργό βρισκόταν ένας άστεγος.

Πυρκαγιά ξέσπασε στις παλιές φυλακές πίσω από τα δικαστήρια Χανίων. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δύο οχήματα τις πυροσβεστικής και οι υπάλληλοι της έσβησαν την πυρκαγιά πριν επεκταθεί, καθώς το συμβάν προκάλεσε πανικό σε περαστικούς και γύρω κατοίκους.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από άγνωστη αιτία καθώς το ανακριτικό διερευνά το συμβάν, ωστόσο εντός των παλαιών φυλακών υπήρχε ένας άστεγος ο οποίος ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του και ενδεχομένως να έχει σχέση με την πυρκαγιά. Προληπτικά πάντως έσπευσε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει το άτομο στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι παλιές δικαστικές φυλακές παραμένουν εδώ και λίγα χρόνια ανενεργές και μέχρι στιγμής, οι συγκεκριμένες κτηριακές εγκαταστάσεις είναι αναξιοποίητες.

