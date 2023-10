Αιτωλοακαρνανία

Τροχαίο δυστύχημα στο Μεσολόγγι: Ένας νέος ξεψύχησε στην άσφαλτο

Σοβαρά τραυματισμένος ακόμη ένας νέος που επέβαινε στο όχημα στη θέση του συνοδηγού.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιμετρική οδό του Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 24χρονος, εξετράπη, για άγνωστο ακόμα λόγο, από την πορεία του και προσέκρουσε αρχικά σε πινακίδα σήμανσης.

Στην συνέχεια προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο 24χρονος οδηγός και να τραυματιστεί σοβαρά ο 27χρονος συνοδηγός.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου νοσηλεύεται, ενώ έρευνες για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Μεσολογγίου.

