Χανιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε ζευγάρι

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το ζευγάρι προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο, σε σημείο με ελλιπή φωτισμό.

Τροχαίο με παράσυρση δύο ατόμων σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην παλαιά Εθνική Οδό Χανίων- Κισσάμου στον Πλατανιά. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ζευγάρι που διέσχιζε κάθετα τον δρόμο παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ.

Ο οδηγός του οχήματος το οποίο να σημειωθεί δεν κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα τα δύο άτομα που διέσχιζαν το οδόστρωμα πιθανότατα λόγω του ελλιπούς φωτισμού.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μεταφέροντας τους δύο τραυματίες στο Νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, η γυναίκα φαίνεται πως έχει τραυματιστεί σοβαρότερα.

