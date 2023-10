Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κανένα μέλος της εφορευτικής επιτροπής σε 3 εκλογικά τμήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δικαστική αντιπρόσωπος σε ένα από τα τμήματα ενημέρωσε τον αστυνομικό που βρίσκεται στο εκλογικό κέντρο, ενώ «επιστράτευσε» μέλος εφορευτικής επιτροπής από άλλο τμήμα.

-

Κανένα από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν εμφανίστηκε μέχρι αυτή την ώρα σε τρία εκλογικά τμήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ έχει ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία.

Πρόκειται για τα εκλογικά τμήματα 445, 448, 450.

Η δικαστική αντιπρόσωπος σε ένα από τα τμήματα ενημέρωσε τον αστυνομικό που βρίσκεται στο εκλογικό κέντρο, ενώ «επιστράτευσε» μέλος εφορευτικής επιτροπής από άλλο τμήμα, ως προσωρινή λύση.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά πληρώνονται τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών 40 ευρώ την πρώτη Κυριακή και 30 την δεύτερη Κυριακή των εκλογών.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καρδίτσα: Συλλήψεις για δωροδοκία εκλογέων

Βουλιαγμένη: Τροχαίο ατύχημα σε παιδική χαρά γεμάτη παιδιά (εικόνες)

Σεισμός στον Αφγανιστάν: Εκατόμβη νεκρών από τα 6,3 Ρίχτερ (εικόνες)