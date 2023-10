Ηράκλειο

Ηράκλειο: Δικαστική Αντιπρόσωπος άνοιξε την κάλπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχυρίστηκε όταν διαμαρτυρήθηκε εκλογικός αντιπρόσωπος συνδυασμού, και ποια διαδικασία ακολουθήθηκε.

-

Η πρώτη εκλογική "παραφωνία" σημειώθηκε, περίπου στις 08.00 το πρωί σε εκλογικό τμήμα του Ηρακλείου, όταν δικαστική αντιπρόσωπος άνοιξε την κάλπη, αφού είχαν ήδη ψηφίσει 9 ψηφοφόροι.

Όπως μετέδωσε η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Κρήτης cretalive.gr το συμβάν επισήμανε εκλογικός αντιπρόσωπος που βρισκόταν στο Μποδοσάκειο (16ο εκλογικό διαμέρισμα, 311ο εκλογικό τμήμα), ενώ κλήθηκε και η Αστυνομία η οποία εν συνεχεία αποχώρησε, λόγω αναρμοδιότητας.

Η δικαστική αντιπρόσωπος ανέφερε ότι διαπίστωσε ότι η κάλπη δεν είχε κλείσει καλά και την άνοιξε για να την κλείσει καλά. Απέναντι στην αντίδραση του εκλογικού αντιπροσώπου, η δικαστική αντιπρόσωπος ζήτησε να προσκομίσει το διορισμό του προκειμένου στη συνέχεια, να γίνει καταγραφή του συμβάντος στο βιβλίο του δικαστικού αντιπροσώπου.

Ακολούθησε ένταση μεταξύ δικαστικού και εκλογικού αντιπροσώπου.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, ο εκλογικός αντιπρόσωπος πρέπει να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τη δικαστική αντιπρόσωπο και την εφορευτική επιτροπή.

Πηγή: Cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καρδίτσα: Συλλήψεις για δωροδοκία εκλογέων

Βουλιαγμένη: Τροχαίο ατύχημα σε παιδική χαρά γεμάτη παιδιά (εικόνες)

Σεισμός στον Αφγανιστάν: Εκατόμβη νεκρών από τα 6,3 Ρίχτερ (εικόνες)