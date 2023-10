Λάρισα

Λάρισα: Πήγε να ψηφίσει με γκλίτσα και τσαρούχια (βίντεο)

Με την αγάπη του για την ιστορία και τη λαογραφία, ο ηλικιωμένος αποτέλεσε μια διαφορετική παρουσία ανάμεσα στους άλλους εκλογείς.

Τα βλέμματα κέρδισε ένας ηλικιωμένος το πρωί της Κυριακής στη Λάρισα, ο οποίος σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα larissanet.gr προσήλθε να ψηφίσει φορώντας τσαρούχια, ενώ είχε στα χέρια του μια γκλίτσα.

Ο ίδιος μίλησε για την παρουσία του:

