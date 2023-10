Ηράκλειο

Ηράκλειο: ένταση και χημικά σε πορεία αντιεξουσιαστών (εικόνες)

Ένταση προκλήθηκε σε πορεία αντιεξουσιαστών στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Πλήθος κόσμου κυρίως από τον αντιεξουσιαστικό χώρο συγκεντρώθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης το βράδυ της Κυριακής, πραγματοποιώντας πορεία για την διάλυση της κατάληψης του Ευαγγελισμού.

Κάποια από τα άτομα που συμμετέχουν στη συγκέντρωση εμφανίστηκαν με αντιασφυξιογόνες μάσκες και κοντάρια, ενώ κατά το πέρασμα της πορείας άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε κάδο έξω από τον Άγιο Μηνά και πέταξαν μπογιές σε ΑΤΜ.

Η παρουσκία της αστυνομίας και των ΜΑΤ ήταν έντονη και δεν έλειψε και η ένταση. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θέλησαν να συνεχίσουν προς την μεριά του Ευαγγελισμού, αλλά οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο τους μπλόκαραν με αποτέλεσμα να γίνουν σοβαρά επεισόδια.

Ακολούθησε πετροπόλεμος και οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση χημικών.

