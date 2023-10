Σέρρες

Εκλογές – Σέρρες: Η πρώτη γυναίκα δήμαρχος στην ιστορία της πόλης

Η δικηγόρος Βαρβάρα Μητλιάγκα εξελέγη από την πρώτη Κυριακή κατεβαίνοντας ως ανεξάρτητη.

Η δικηγόρος Βαρβάρα Μητλιάγκα είναι η πρώτη γυναίκα δήμαρχος που αποκτά ο δήμος Σερρών, μετά τη νίκη που πέτυχε στις χθεσινές αυτοδιοικητικές αλλαγές καταφέρνοντας να επικρατήσει από τον πρώτο γύρο απέναντι στον εν ενεργεία δήμαρχο Αλέξανδρο Χρυσάφη.

Η κ. Μητλιάγκα, που είναι παντρεμένη και μητέρα δυο παιδιών, κατέβηκε στις εκλογές ως ανεξάρτητη. Το 2019 είχε εκλεγεί δημοτική σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης, ενώ ήταν μέλος της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σερρών.

Να σημειωθεί πως και ο πατέρας της νεοεκλεγείσας δημάρχου Σερρών, ο Ζήσης Μητλιάγκας, είχε επίσης εκλεγεί δήμαρχος για δυο θητείες (1990-1994 και 1998-2002).

