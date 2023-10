Αρκαδία

Τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιά Εθνική οδό Τριπόλεως - Κορίνθου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην Παλαιά Εθνική οδό Τριπόλεως - Κορίνθου.

-

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 35χρονο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Παλαιά Εθνική Οδό Τριπόλεως – Πύργου κοντά στο χωριό Δάρα Αρκαδίας.

Ο 35χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, όταν η δίκυκλη μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο μιας 65χρονης, η οποία δεν έχει τραυματιστεί.

Ο άτυχος 35χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παναρκαδικο νοσοκομείο Τρίπολης οπού διαπιστώθηκε ο θάνατος του.Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: συννεφιά και άνεμοι την Τρίτη

Σεισμός στη Σάμο

Πόλεμο στο Ισραήλ - Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ δεν θα αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή