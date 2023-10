Κεφάλλονια

Τροχαίο δυστύχημα στην Κεφαλονιά

Ένας νέος άντρας άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, οδηγώντας τη μοτοσικλέτα του.

Τροχαίο δυστύχημα έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στην επαρχιακή οδό από Βαρύ προς Καρυά Ερρρίσου, στη Κεφαλονιά, με θύμα έναν 29χρονο.

Ο άτυχος άντρας, οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του, η οποία εξετράπη της πορείας της και κατέπεσε σε παρακείμενο αγροτεμάχιο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της.

Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σάμης Κεφαλληνίας.

