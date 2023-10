Ηράκλειο

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε άνδρας μετά από καταγγελία για ασέλγεια σε ανήλικους

Η καταγγελία παιδιού οδήγησε στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 55χρονος, ο οποίος το πρωί της Τρίτης πέρασε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου, καθώς συνελήφθη μετά από καταγγελία μητέρας ενός 13χρονου αγοριού, σύμφωνα με την οποία ασέλγησε σε ανήλικους.

Σε βάρος του 55χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη, σε βαθμό κακουργήματος, για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, έναντι αμοιβής.

Η καταγγελία

Όπως έγραψε το Creta24, η καταγγελία στην Αστυνομία έγινε από τη μητέρα ενός ανήλικου, ο οποίος της μετέφερε μια συζήτηση που είχε με έναν επίσης ανήλικο φίλο του και αφορούσε τον 55χρονο. Όπως της είπε ο γιος της, ήταν μπροστά σε ένα περιστατικό που έγινε πριν από λίγες ημέρες και σύμφωνα με την περιγραφή ένας άλλος ανήλικος 13 ετών, υποχρεώθηκε από τον 55χρονο σε διάφορες ασελγείς πράξεις μέσα στην επιχείρησή του και έναντι αμοιβής.

Ο ανήλιος γιος της καταγγέλλουσας που αναφέρεται ότι ήταν μπροστά στο περιστατικό εξετάστηκε από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας, επιβεβαίωσε τα όσα είχε πει η μητέρα του, αναφέροντας όμως ότι τα όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του, είχαν γίνει στο παλιό σπίτι του φερόμενου ως δράστη και όχι στην επιχείρησή του. Μάλιστα, είπε ότι ο 55χρονος έδωσε και στον 13χρονο πέντε ευρώ! Το παιδί της καταγγέλλουσας είπε ακόμη ότι είχε θωπεύσει κι εκείνο τον περασμένο Σεπτέμβριο, κάτι που επιχείρησε να επαναλάβει και άλλες φορές αλλά το παιδί απομακρυνόταν από αυτόν.

Φίλος της οικογένειας του δεύτερου θύματος ο 55χρονος

Ο 13χρονος που φέρεται να υπέστη τις ασελγείς πράξεις από τον 55χρονο κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες και είπε ότι με τον συλληφθέντα βρέθηκαν τρεις φορές το Σεπτέμβριο και πως ο κατηγορούμενος του το ζητούσε δίνοντάς του κάθε φορά πέντε ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο φερόμενος δράστης και το θύμα μένουν σε κοντινή απόσταση. Τη φροντίδα του ανήλικου και του αδερφού του λόγω απουσίας της μητέρας έχει αναλάβει ο πατέρας, ο οποίος δήλωσε άγνοια για τα καταγγελλόμενα. Επίσης οι δύο οικογένειες έχουν καλή φιλική σχέση και όπως έγινε γνωστό στενό συγγενικό πρόσωπο του φερόμενου ως δράστη, επρόκειτο να βαφτίσει τον 13χρονο.

Ο 55χρονος αρνείται τα όσα του αποδίδονται αναφέροντας ότι οι ανήλικοι ήταν αυτοί που επεδίωκαν αυτές τις πράξεις, εκείνος όμως τους απέφευγε. Από την εξέταση και την έρευνα της Αστυνομίας εξετάζεται η πιθανότητα διάπραξης ομοειδών αδικημάτων από τον κατηγορούμενο και σε βάρος άλλων ανηλίκων που δεν κατονομάστηκαν.

Πηγή: creta24.gr

