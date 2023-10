Εύβοια

Εύβοια: ηλικιωμένη έπεσε θύμα βιασμού μέσα στο σπίτι της

Τον εφιάλτη έζησε μέσα στο σπίτι της μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Εύβοια.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 9 Οκτωβρίου σε χωριό της Βόρειας Εύβοιας όπου μια γυναίκα έπεσε θύμα βιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, ένας 40χρονος Αλβανικής καταγωγής, μπήκε στο σπίτι της 66χρονης και την βίασε και μάλιστα δύο φορές μέσα σε λίγη ώρα ενώ λίγο αργότερα διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το θύμα άμεσα ειδοποίησε την Αστυνομία. Αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο όπου εντόπισαν την γυναίκα σε κακή κατάσταση και η οποία οδηγήθηκε στο Κέντρο Υγείας.

Λίγες ώρες αργότερα ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου, ενώ το πρωί της Τρίτης οδηγήθηκε στην Διεύθυνση Αστυνομίας Εύβοιας στην Χαλκίδα.

