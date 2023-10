Αχαΐα

Πάτρα: Πέθανε προσπαθώντας να αλλάξει λάστιχο στο αυτοκίνητο του

Υποχώρησε ο γρύλος με συνέπεια το όχημα να καταπλακώσει τον άτυχο άντρα.

Στα τραύματά του υπέκυψε ο 37χρονος από την Πάτρα που καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του στην προσπάθειά του να αλλάξει λάστιχο.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να αντικαταστήσει το λάστιχο του αυτοκινήτου του, ο γρύλος που χρησιμοποιούσε έσπασε με αποτέλεσμα το αμάξι να πέσει επάνω του και να του προκαλέσει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το Tempo24, o 37χρονος απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

