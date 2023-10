Λασιθίου

Φωτιά στην Ιεράπετρα

Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και έχει σημάνει συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στην περιοχή της Βασιλικής Ιεράπετρας, με τοπικές αρχές και πυροσβέστες να κινούνται επειγόντως για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Η φωτιά έχει εξαπλωθεί με μεγάλη δύναμη, και οι προσπάθειες κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι πρώτες πληροφορίες για τη φωτιά αναφέρουν πως οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν μια δύσκολη αποστολή.

Οι τοπικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να παραμείνουν ενημερωμένοι και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας, ενώ οι πυροσβέστες συνεχίζουν τον αγώνα τους για τον έλεγχο της φωτιάς.

Πηγή: cretapost.gr

