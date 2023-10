Μαγνησία

Βόλος: Τρίχρονη κατέρρευσε σε σούπερ μάρκετ

Έντρομη η μητέρα του άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Ένας γιατρός έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο παιδάκι, πριν μεταφερθεί με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης (11/10) σε μεγάλο σούπερ μάρκετ στον Βόλο, όταν ένα κοριτσάκι ηλικίας τριών ετών, βγαίνοντας από το κατάστημα με την μητέρα του, λιποθύμησε και σωριάστηκε στο έδαφος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα gegonota.news, έντρομη η μητέρα του παιδιού άρχισε να καλεί σε βοήθεια και δεκάδες άνθρωποι, που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο σούπερ μάρκετ, έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει.

Από τα μεγάφωνα του καταστήματος αναζητήθηκε γιατρός ή κάποιος που να γνωρίζει ΚΑΡΠΑ, ενώ παράλληλα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πράγματι, στο σημείο έσπευσε γιατρός, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, που άρχισε να συνέρχεται.

Στο μεταξύ, έφθασε και το ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε το παιδί και συνοδεία της μητέρας του το μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου.

