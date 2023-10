Ηράκλειο

Δύτης αγνοείται στην Κρήτη

45χρονος βούτηξε για ψάρεμα και δεν αναδύθηκε. Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Ευρεία επιχείρηση για τον εντοπισμό δύτη σε θαλάσσια περιοχή κοντά στη Μονή Κουδουμά, μεταξύ Ηρακλείου και Ρεθύμνου, βρίσκεται σε εξέλιξη από το Λιμενικό Σώμα σε συνεργασία με κλιμάκιο δυτών της ΕΜΑΚ.

Πρόκειται για έναν 45χρονο, ο οποίος βούτηξε για ψάρεμα χθες το απόγευμα μαζί με έναν φίλο του. Παρ' ότι είχαν ορίσει ώρα για ανάδυση, ο 45χρονος δεν αναδύθηκε και ο φίλος του ενημέρωσε το Λιμενικό. Ναυαγοσωστικό του ΛΣ ξεκίνησε από τον Λιμενικό Σταθμό Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου με τη συμμετοχή εθελοντών για την αναζήτηση του αγνοούμενου δύτη.

Από το πρωί στις έρευνες συνδράμουν ένα ελικόπτερο, ένα αλιευτικό σκάφος, κλιμάκιο δυτών της ΕΜΑΚ και ένα drone.

