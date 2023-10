Ηράκλειο

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο δύτη

Αγνοείται από την Τετάρτη ο 45χρονος δύτης στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου, οι έρευνες για τον εντοπισμό του δύτη, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το βράδυ της Τετάρτης.

Στις έρευνες συμμετέχει το Λιμενικό με σκάφη και ναυαγοσωστικό, η Πυροσβεστική, δύτες της ΕΜΑΚ, ιδιωτικά σκάφη και εθελοντές που αναζητούν τον 47χρονο στη θάλασσα αλλά και στις ακτές της ευρύτερης περιοχής κοντά στη Μονή Κουδουμά, όπου ο αγνοούμενος δύτης βρισκόταν για να ψαρέψει, παρέα με ένα φίλο του, ο οποίος δήλωσε την εξαφάνισή του.

Στις έρευνες και σήμερα αναμένεται να συνδράμει ελικόπτερο, αλλά και drone.

