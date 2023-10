Δωδεκανήσα

Απάτη: Πλήρωσε “χρυσό” το Market Pass

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως οι επιτήδειοι πήραν χιλιάδες ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό της κοπέλας, εξαπατώντας την με “όχημα” το βοήθημα.

-

Την 12η Οκτωβρίου 2023 καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου από μια 29χρονη ότι την 10η Οκτωβρίου 2023 και ώρα 17.20 δέχθηκε κλήση από κινητό τηλέφωνο και συνομίλησε με άγνωστο δράστη ο οποίος συστήθηκε ως λογιστής.

Της ανέφερε ότι δικαιούται το επίδομα «market pass» και για το λόγο αυτό της ζήτησε τα στοιχεία της χρεωστικής της κάρτας. Του έδωσε τα στοιχεία, τον κωδικό ασφαλείας της κάρτας κι έναν κωδικό που δέχτηκε σε μήνυμα πιθανώς για αύξηση του ορίου ανάληψης.

Λίγη ώρα αργότερα δέχθηκε κλήση από την τράπεζα και ενημερώθηκε ότι πραγματοποιήθηκε από τον λογαριασμό της μία μεταφορά του χρηματικού ποσού των 1.000 ευρώ και μία μεταφορά του χρηματικού ποσού των 1.300 ευρώ.

Οπως ενημερώθηκε για τα ανωτέρω ποσά πραγματοποιήθηκε περαιτέρω ανάληψη από ΑΤΜ άλλης τράπεζας στην περιοχή Ανω Λιόσια Αττικής.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγιο: Ανταλλαγή πυροβολισμών σε καταδίωξη διαρρηκτών

Ο Ρονάλντο "καλπάζει" προς τα 1000 γκολ!

Βασίλης Καρράς: Η “μάχη” για την υγεία του και η συγκίνηση για την αγάπη του κόσμου (βίντεο)