Αρτα

Άρτα: Έβαλε στο σπίτι του τη γυναίκα που τον έκλεψε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύμα κλοπής έπεσε ένας ηλικιωμένος, που εξαπατήθηκε από μία γυναίκα.

-

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας στην Άρτα, μια Ελληνίδα, η οποία κατηγορείται για κλοπή, που έγινε προχθές (12/10) το μεσημέρι.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η κατηγορούμενη, κατά τη διάρκεια παραμονής στο σπίτι ηλικιωμένου, τον οποίο είχε προσεγγίσει νωρίτερα στο κέντρο της πόλης ζητώντας του οικονομική βοήθεια, αφαίρεσε χωρίς να γίνει αντιληπτή κόσμημα και χρηματικό ποσό, συνολικού ύψους 650 ευρώ.

Στο πλαίσιο αναζητήσεων, η γυναίκα εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες (13//10) το μεσημέρι και οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί έξω από σούπερ-μάρκετ στην Ευκαρπία

Ζεφύρι: Νεκρό παιδί από πυροβολισμούς

Παρίσι: Συναγερμός και εκκένωση και σε σιδηροδρομικό σταθμό (βίντεο)