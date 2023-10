Χανιά

Χανιά: Πέθανε ηλικιωμένος που είχε παρασυρθεί από δίκυκλο

Πώς η σύγκρουση με το μηχανάκι προκάλεσε κακώσεις στον άτυχο άνδρα και εντέλει απέβη μοιραία για τη ζωή του.

Κατέληξε το Σάββατο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων 81χρονος άνδρας, ο οποίος την Τετάρτη παρασύρθηκε από δίκυκλο στο πλαίσιο τροχαίου στο κέντρο της πόλης.

Όπως μετέδωσε η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Κρήτης Neakriti.gr ο ηλικιωμένος άνδρας νοσηλευόταν διασωλήνωμένος στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση και τα ξημερώματα του Σαββάτου 14 Οκτωβρίου, άφησε την τελευταία του πνοή. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο το βράδυ της Τετάρτης, αφού όντας πεζός παρασύρθηκε από δίκυκλο και εκσφενδονίστηκε λίγα μέτρα μακριά. Από την παράσυρση και την πτώση, του είχαν προκληθεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον είχε διακομίσει στο νοσοκομείο.

Πηγή: Neakriti.gr

