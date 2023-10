Λασιθίου

Ιεράπετρα: Νεκρή γυναίκα από φωτιά στο σπίτι της

Τραγωδία στην Κρήτη με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της. Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.

-

Τραγωδία λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Κρήτη με μία γυναίκα να βρίσκει τον θάνατο μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 00:30 όταν σε σπίτι σε χωριό της Ιεράπετρας εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά στον χώρο του υπνοδωματίου.

Στο σημείο εκλήθη Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία όμως εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της την 62χρονη ιδιοκτήτρια, γερμανικής καταγωγής.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η άτυχη γυναίκα εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού με συνέπεια να χάσει τη ζωή της.

Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ ωστόσο στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από το στρώμα του κρεβατιού.

Πηγή: ekriti.gr

