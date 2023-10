Ηράκλειο

Ηράκλειο: Επιχείρηση αναζήτησης μεταναστών

Οι μετανάστες κατά το τελευταίο χιλιόμετρο προσέγγισης στην ακτή διασκορπίστηκαν με αποτέλεσμα κάποιοι να αναζητώνται.

Σε εξέλιξη βρισκόταν την Κυριακή το μεσημέρι επιχείρηση στην οποία συμμετέχει το Λιμενικό Σώμα και η Αστυνομία στα νότια του Ηρακλείου, για τον εντοπισμό μεταναστών. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής προστασίας του Δήμου Φαιστού Αντώνη Κωνσταντουλάκη, πρόκειται για περισσότερα από 60 άτομα τα οποία εντοπίστηκαν ένα χιλιόμετρο από παραλία, δυτικά των Καλών Λιμένων στο Αγιοφάραγγο του Δήμου Φαιστού. Όσοι μετανάστες εντοπίστηκαν, μεταφέρθηκαν σε χώρο συγκέντρωσης και αναμένεται σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντουλάκη να μετακινηθούν προς το Ηράκλειο τις επόμενες ώρες. Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν εντοπίστηκε ακυβέρνητο, στην θαλάσσια περιοχή του Μαρτσάλου κοντά στην ακτή, και μεταφέρθηκε στους Καλούς Λιμένες.

