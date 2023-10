Κοζάνη

Κοζάνη: Νεαροί πουλούσαν ελαιόλαδο άγνωστης προέλευσης

"Λαβράκι" έβγαλε η αστυνομική έρευνα στο αυτοκίνητο δύο νεαρών.

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 20 και 21 ετών, σε περιοχή της Κοζάνης προχώρησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βοΐου για παράβαση του νόμου περί υπαίθριου εμπορίου.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι εντοπίστηκε Ι.Χ. αυτοκίνητο με οδηγό και συνοδηγό τους συλληφθέντες και σε αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε να διαθέτουν προς πώληση 23 πλαστικά δοχεία των πέντε λίτρων το καθένα, που περιείχαν συνολικά 115 λίτρα λαδιού, αγνώστου προέλευσης και αμφιβόλου ποιότητας που προσομοίαζε σε ελαιόλαδο.

Παράλληλα, δεν διέθεταν τα νόμιμα παραστατικά έγγραφα αγοράς, το οποία και κατασχέθηκαν, ενώ δείγμα θα αποσταλεί στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση. Επιπλέον, κατασχέθηκαν το προαναφερόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς του παράνομου ελαιόλαδου και το χρηματικό ποσό των 390 ευρώ που βρέθηκε στην κατοχή του 21χρονου.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Βοΐου, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

