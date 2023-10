Μαγνησία

Βόλος: Πυροβολισμοί και άγριο ξύλο σε νυχτερινό κέντρο

Η επεισοδιακή καταδίωξη δυο δραστών που πυροβολήσαν για εκφοβισμό μετά από καυγά και ο ξυλοδαρμός τους. Σε 8 συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία.

Πυροβολισμοί με πιστόλι κρότου έπεσαν σήμερα τα ξημερώματα στο κέντρο του Βόλου, από δύο αλβανικής καταγωγής δράστες, τους οποίους καταδίωξαν έξι καταστηματάρχες, και τους έδειραν, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να καταλήξει στο Νοσοκομείο.

Η Αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησε στη σύλληψη και των οκτώ δραστών, για το επεισόδιο που έγινε σήμερα τα ξημερώματα.

Όπως αναφέρουν διασταυρωμένες πληροφορίες, λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, δύο άτομα που βρισκόταν σε κατάστημα διασκέδασης διαπληκτίστηκαν με έναν θαμώνα, έφυγαν από το κατάστημα, επέστρεψαν ξανά με ένα πιστόλι κρότου και άρχισαν να πυροβολούν, σκορπίζοντας τον πανικό σε θαμώνες και γύρω καταστηματάρχες.

Οι καταστηματάρχες φέρεται να άρχισαν να τους κυνηγούν κατάφεραν να τους σταματήσουν και τους έδειραν. Ο ένας από τους δράστες νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο φρουρούμενος και αναμένεται να λάβει εξιτήριο σήμερα.

Πηγή: magnesianews.gr

